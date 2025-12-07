Sofia Cecinini presenta ‘Tutte le guerre del mondo’ con Peter Gomez | L’Ue? Vuole proseguire il conflitto con la Russia a ogni costo
“L’Europa continua a essere un alleato chiave degli Usa. Ma Trump è sicuramente stufo di certi meccanismi e prese di posizione dell’Europa che vuole proseguire a tutti i costi la guerra contro la Russia”.Lo ha spiegato Sofia Cecinini a margine della presentazione del suo libro edito da Paper First Tutte le guerre del mondo alla fiera Più libri, più liberi in corso a Roma. A dialogare con lei il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez. “Per arrivare alla guerra – ha aggiunto Gomez – è necessario mentire. Se non si mente è più difficile portare i parlamenti a prendere determinate decisioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
