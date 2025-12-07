La Nazionale italiana di snowboard alpino ha concluso la propria avventura nel primo appuntamento di Coppa del Mondo di Mylin, in Cina, alla grande. La compagine tricolore ha lasciato l’Asia con tre vittorie e sei podi nel computo totale, mettendo insieme due doppiette (1°-3°) nei due giganti paralleli maschili che si sono tenuti. Ieri era stato Maurizio Bormolini a imporsi e Aaron March a conquistare il terzo posto, mentre q uest’oggi è stata la volta di Mirko Felicetti, con Bormolini sul gradino del podio più basso. Giova ricordare lo stupendo uno-due di ieri nel PGS femminile con Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, Mirko Felicetti raggiante: “Dedicato a chi ha creduto in me”; Bormolini: “Contento per essermi ripetuto”