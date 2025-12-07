Snowboard le azzurre si fermano ai quarti nel PGS di Mylin Vince Tsubaki Miki

Si è oggi concluso con il secondo PGS la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025-2026. Dopo una prima all’insegna delle vittorie azzurre, oggi, a Mylin, in Cina, il programma si è aperto con la prova femminile. Il gigante è stato conquistato dal talento giapponese Tsubaki Miki che ha disputato una prova senza errori ottenendo così il primo successo stagionale. La 22enne nipponica, dopo aver battuto ai quarti la tedesca Cheyenne Lorch ed in semifinale la ceca Zuzana Maderova, ha concluso il suo percorso vincente battendo in finale la svizzera Julie Zogg che si è dovuta accontentare della piazza d’onore. 🔗 Leggi su Oasport.it

