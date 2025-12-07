Snoopy e gli altri Peanuts Il bracchetto più amato diventa un’installazione

Una prima sala dove imparare a disegnare (ricalcandone le sagome su tavolini luminosi) il bracchetto più famoso del mondo e il suo inseparabile amico Woodstock. Un secondo e un terzo spazio in cui, guardare i cartoni animati dei propri beniamini e poi realizzarne una striscia a fumetti tutta personale da esporre nell’apposita galleria. Infine, un grande prato verde dove ritrovarli tutti. Snoopy, Woodstock, Charlie Brown, Piperita Patty, Lucy, Linus e Schroeder festeggiano quest’anno il loro 75° anniversario e, per l’occasione, nel pomeriggio di ieri, le porte delle sale al pianoterra di Fondazione Carispezia, in via Chiodo 36, si sono spalancate per accogliere i tantissimi visitatori – sia grandi che piccini – nella ’Snoopy Academy’: un’esperienza di attività creative, tutta dedicata al mondo dei personaggi ideati da Charles Schulz (1999-2000). 🔗 Leggi su Lanazione.it

