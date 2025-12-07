Smash burger la nuova mania milanese | ecco dove mangiarlo

Gamberorosso.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nato durante la depressione, questo particolare stile di hamburger sta spopolando a Milano. Gli indirizzi dove provare la carne schiacciata, croccante fuori e morbida dentro. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

