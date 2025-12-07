Rubavano le chiavi di casa rimaste dentro le auto parcheggiate e poi svaligiavano le abitazioni. A conclusione di una lunga e complessa attività d’indagine i Carabinieri della Stazione di Nozzano hanno individuato gli autori di una serie di furti in abitazione avvenuti nel comune di Lucca nel mese di agosto del 2024. Si tratta di tre uomini, un 49enne residente Lucca, un 53enne residente ad Aprilia e un 48enne residente a Viareggio, tutti con diversi pregiudizi penali per reati contro il patrimonio, che sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di furto in abitazione in concorso, falsità materiale, furto aggravato su autovettura e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Smascherata banda di ladri. Rubavano le chiavi di casa per fare colpi da capogiro