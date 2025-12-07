Smartwatch come primo dispositivo digitale | una scelta intermedia tra autonomia e tutela per gli alunni della scuola primaria

Sempre più famiglie si trovano a gestire la richiesta di un primo smartphone tra la quarta e la quinta primaria, quando i compagni iniziano a chattare e a organizzare gruppi online. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

Primo importante calo su Amazon per lo Smartwatch top Google Pixel Watch 4

Latendainsalotto. Tyla · CHANEL. A distanza di quattro anni da quella scelta, e dopo il passaggio al telefono, possiamo dirlo con serenità: lo rifaremmo altre mille volte. Quando le abbiamo regalato il suo primo smartwatch, non lo abbiamo fatto con l’intento di “ - facebook.com Vai su Facebook

Smartwatch come primo dispositivo digitale: una scelta intermedia tra autonomia e tutela per gli alunni della scuola primaria - Sempre più famiglie si trovano a gestire la richiesta di un primo smartphone tra la quarta e la quinta primaria, quando i compagni iniziano a chattare e a organizzare gruppi online. orizzontescuola.it scrive

Uno smartwatch per salvare i minori dalla dipendenza digitale - Secondo SaveFamily, produttore spagnolo specializzato in tecnologia per minori, il 68% dei bambini inizia a utilizzare Internet prima degli 11 anni e il 15,3% lo fa prima dei cinque anni. Come scrive repubblica.it

Nasce Evolvera, la 'compagna digitale' sullo smartwatch - Non ti porterà il caffè a letto, ma di certo ti potrà consigliare i migliori bar in zona, o anche quelli del tuo prossimo viaggio. Secondo ansa.it