Skibidi rizz no cap | l’85% degli insegnanti confuso dallo slang Gen Alpha cosa sta cambiando nelle aule?
L’indagine del British Council ha rilevato che l’85% degli insegnanti britannici ammette di dover cercare il significato dello slang usato dai propri studenti, con un impatto significativo sul modo in cui giovani e docenti comunicano, sia in classe che online. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
