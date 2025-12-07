Nuova serie comedy di Ficarra e Picone su Netflix: “Sicilia Express”. In vista delle festività natalizie, la coppia comica formata da Ficarra e Picone torna protagonista su Netflix con un’innovativa produzione televisiva intitolata “Sicilia Express”. Dopo il notevole successo della loro serie Incastrati, il duo siciliano conferma la propria attitudine a combinare comicità e temi di attualità. La nuova serie, composta da sei episodi, propone un mix di umorismo, surrealismo e riflessioni sociali profonde, consolidando ulteriormente la loro collaborazione con il colosso dello streaming. Dettagli e trama di “Sicilia Express”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sintesi della serie sicilia express di fica e picone cast trama e dove guardarla