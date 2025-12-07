Sinner ancora protagonista nel circuito | il gesto spiazza tutti

In queste ore il numero due al mondo Jannik Sinner è tornato protagonista, insieme alla fidanzata Laila Hasanovic. Anche ora che il circuito di tennis è al momento fermo in un modo o nell’altro si parla sempre di Jannik Sinner. Il fenomeno italiano sta effettuando la preseason a Dubai ma allo stesso tempo usa queste ore per avere anche qualche movimento di svago e in queste ore lo hanno visto tutti, Jannik è pronto oggi per seguire una delle sue più grandi passioni, forse la principale dopo il tennis e lo sci. Sinner al Gran Premio di Dubai: lo scatto diventa virale. Quest’oggi si deciderà il Mondiale di Formula Uno con Max Verstappen pronto a lanciare la sfida fino all’ultimo minuto a Lando Norris e con Oscar Piastri ad osservare con interesse questa situazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

