Dopo il tetto del mondo, Simone Cerasuolo conquista anche la vetta d’Europa. Tre mesi dopo il titolo mondiale dei 50 rana di Singapore, Cerasuolo conquista la medaglia d’oro anche ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Cambia la lunghezza della vasca, non la determinazione e la forza del ranista imolese, che si conferma ancora il migliore nella distanza corta. E non solo, perché la ciliegina sulla torta arriva nell’ultima gara di giornata, con la vittoria con la staffetta 4x50 mista che lo porta a tornare dalla Polonia con ben tre medaglie d’oro (in precedenza anche il successo nella 4x50 mista mixed). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Simone Cerasuolo sul tetto d’Europa: il nuotatore imolese è oro in vasca corta. Poi si prende anche la staffetta