Simona Malpezzi Pd | L’antisemitismo cresce Sul ddl attacchi inattesi

"Non mi aspettavo affatto queste polemiche nel mio partito, rispetto al disegno di legge di Graziano Delrio. Io l’ho sottoscritto con convinzione e per me rispecchia i valori del Partito democratico ". È subito chiara Simona Malpezzi, senatrice Pd, e firmataria del ddl Disposizioni per la prevenzione e il contrasto all’ antisemitismo, insieme fra gli altri a Pier Ferdinando Casini, senatore eletto nelle liste del Pd. Dopo queste polemiche, andrete comunque avanti, o lo ritirerete? "Questa decisione spetta al senatore Delrio, ma mi faccia sottolineare una cosa". Prego. "I dati dicono che gli episodi di antisemitismo sono aumentati del 400%, e che il 75% degli ebrei italiani evita di indossare simboli religiosi in pubblico per paura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Simona Malpezzi (Pd): "L’antisemitismo cresce. Sul ddl attacchi inattesi"

#Realtà 5 novembre, 'Dritto e Rovescio', Rete4. La senatrice del PD Simona Malpezzi parla delle violenze giovanili che tengono da qualche tempo sotto scacco il nostro Paese. Le solite frasi fatte, la solita sociologia radical chic da salotto, il solito lessico progr - facebook.com Vai su Facebook

Simona Malpezzi (Pd): "L’antisemitismo cresce. Sul ddl attacchi inattesi" - La senatrice è cofirmataria della proposta del collega dem Delrio "La libertà di critica al governo israeliano non viene toccata". Scrive quotidiano.net

Malpezzi (Pd): “Da Crosetto ci vado. In piazza contro il riarmo no. Da M5s e Avs troppe semplificazioni sulla difesa” - Ritengo sia utile raccontare il lavoro che stiamo facendo come membri dell’Assemblea parlamentare ... Lo riporta ilfoglio.it

Mo: Malpezzi (Pd), 'Segre non si strumentalizza, politica unisca non divida' - "Ho l'onore di essere la capogruppo del Pd nella Commissione straordinaria contro i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Come scrive iltempo.it

Malpezzi (Pd), sbagliato politicizzare, ora una direzione ad hoc - Noi alcuni alert li avevamo dati in direzione: quelli sul lavoro erano referendum con temi legati al passato, mentre serve uno sguardo sul futuro e serve parlare di ... Riporta ansa.it

Simona Malpezzi (Pd): Analizzare il voto e ripartire dallo ius scholae - Noi alcuni alert li avevamo dati in direzione: quelli sul lavoro erano referendum con temi legati al passato, mentre serve uno sguardo sul futuro e serve parlare di ... Segnala quotidiano.net

Malpezzi tira lo sprint a Rovazzani "Una coalizione all’avanguardia" - Ha fatto tappa a Porto Recanati l’onorevole Simona Malpezzi, capogruppo del Pd in Senato, che ieri mattina ha portato sostegno ad Alessandro Rovazzani, candidato sindaco della lista "Porto Recanati 21 ... Segnala ilrestodelcarlino.it