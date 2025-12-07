Silvia Salis che affronto in diretta Tv a Elly Schlein! Parole che sono una bastonata

Ospite dell’ultima puntata di Piazzapulita su La7, la sindaca di Genova Silvia Salis ha mostrato la propria vicinanza agli operai dell’ex Ilva del capoluogo ligure, ma soprattutto ha lanciato un messaggio politico che suona come una frecciata diretta alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Il tema sono le primarie di coalizione, proposte nelle settimane scorse come metodo per individuare il candidato premier del campo progressista. “Le primarie dividono, non uniscono”. Incalzata dal conduttore Corrado Formigli, Salis ha espresso una posizione nettamente contraria allo strumento: “La sinistra e il campo progressista hanno bisogno di unione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

