Sigaretta negata | aggressione all’autostazione
Una sigaretta negata. Un pretesto, che ha scatenato la violenza, ancora una volta, all’autostazione di viale Trieste. Nel pomeriggio di venerdì, poco prima delle 16, tra i parecchi ragazzi in attesa del pullman c’erano anche le due vittime, una coppietta di 18enni, prese di mira dal “branco”, un gruppo di giovani pare tutti di origini nordafricane. Alla richiesta della sigaretta e alla risposta negativa sarebbe partito il primo schiaffo ai danni della ragazza, subito difesa dal fidanzatino, che a sua volta è stato quindi colpito dal gruppo che li ha accerchiati. Le due giovani vittime hanno riportato conseguenze fisiche per fortuna non gravi, lei tre giorni di prognosi, lui sette, dopo essere stati trasportati con l’ambulanza, in codice giallo, al Pronto soccorso del San Matteo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
