Siena il Mercato nel Campo è un omaggio alla tradizione
Siena, 7 dicembre 2025 – C’è il sole al primo giorno del Mercato nel Campo, una tre giorni che ormai se non è tradizione e buona consuetudine: convivono, in uno stile che riprende i medievali riti di vendita e di incontro, realtà economiche che vanno dalla gastronomia all’artigianato. Quest’anno l’iniziativa vede la presenza anche delle Contrade che espongono le proprie pubblicazioni nella Sala delle Lupe. C’è chi propone specialità gastronomiche di qualità: come non fermarsi davanti all’offerta di pistacchio & kunafee, per molte cose appetitose che dapprima si mangiano con gli occhi, formaggi e salumi tutti fatti “come una volta”, tortelli a profusione, vin santo e cantucci, una sorta di matrimonio perfetto e indissolubile, i prodotti degli apicoltori, il segno tangibile di come rispettiamo la natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
