Trezzo sull’Adda (Milano), 7 dicembre 2025 – Operazioni sicurezza in Martesana nel ponte dell’Immacolata. A Trezzo e Vaprio lungo fiume e campagne si trasformano in sorvegliati speciali. A presidiare l’area, i carabinieri a cavallo del Quarto Reggimento Lombardia con i colleghi della Compagnia di Pioltello. Sotto osservazione le zone rurali, il Naviglio e la ciclopedonale dell’Adda, destinazioni amate e molto battute. Sono stati organizzati posti di controllo nei punti strategici, soste operative in prossimità delle principali arterie di comunicazione e il pattugliamento delle aree verdi. Centrale Enel Taccani, Castello e la passeggiata preferita, un territorio vasto per molti versi difficile da tenere d’occhio che offre tanti angoli ciechi, lontani da occhi indiscreti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sicurezza in Martesana, arrivano i carabinieri a cavallo sulle sponde e nei boschi tra Vaprio e Trezzo