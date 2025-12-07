Sicurezza arrivano gli Street Tutor anche a Fidenza
Dopo Parma gli Street Tutor arrivano anche a Fidenza. Il nuovo servizio è stato avviato sabato 6 dicembre. "Ha preso il via sabato il servizio di Street tutor dedicato al centro storico - sottolinea il Comune di Fidenza. Si tratta di operatori professionali che svolgono attività di presidio e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
