Sicilia Express recensione della favola di Natale di Ficarra & Picone

di Stefano Di Maria Ficarra & Picone sono tornati nel mondo seriale con una favola di Natale: SICILIA EXPRESS, nuova comedy in cinque episodi scritta, diretta e interpretata dal celebre duo siciliano, solo su Netflix. Nel cast, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa e Barbara Tabita, Jerry Calà, Giorgio Tirabassi, Max . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

