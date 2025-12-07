Sibilli le scommesse e lo sfogo | So di aver deluso Mi sono aperto ora rinasco per vivere una vita vera

Il trequartista del Bari fermato per scommesse ha patteggiato la pena di 8 mesi. Su Instagram ammesso gli errori e ha fatto una promessa per il futuro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sibilli, le scommesse e lo sfogo: "So di aver deluso. Mi sono aperto, ora rinasco per vivere una vita vera"

? BARI-FROSINONE 13° giornata Serie BKT San Nicola h 19.30 ?BALLOTTAGGI: Meroni/Vicari; Braunöder/Castrovilli; Antonucci/Burgio INFORTUNATI: Darboe; Dorval; Pereiro SQUALIFICATI: Sibilli PROBABILE FORMAZIONE FROSINON - facebook.com Vai su Facebook

