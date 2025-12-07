Si schianta con l' auto contro i blocchi di cemento del cantiere di via De Gasperi FOTO

Ilpescara.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è schiantato con l’auto contro uno dei blocchi di cemento che delimitano l’area di cantiere che da via De Gasperi arriva all’altezza di piazza dei Martiri Pennesi costeggiando l’ex stadio Rampigna. L’incidente si è verificato intorno alle 22.40 sabato 6 dicembre. Ricevi le notizie de IlPescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scappa dai carabinieri e si schianta contro un'auto: 24enne in manette

Sbanda con l'auto e si schianta contro un palo della pubblica illuminazione

Roberto Viale muore con la moto in un incidente: si schianta contro un'auto

Cerca Video su questo argomento: Schianta Auto Contro Blocchi