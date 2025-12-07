Si schianta con l' auto contro i blocchi di cemento del cantiere davanti al Rampigna FOTO
Si è schiantato con l’auto contro uno dei blocchi di cemento che delimitano l’area di cantiere che costeggia l'ex campo Rampigna. L’incidente si è verificato intorno alle 22.40 sabato 6 dicembre. Ricevi le notizie de IlPescara su WhatsappAlla guida dell’auto, una Kia sportage bianca, c’era un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
