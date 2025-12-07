Si riaccende l’albero di Natale a Betlemme | non succedeva dal 2022

Betlemme ha acceso il suo albero di Natale in Piazza della Natività per la prima volta dall’inizio della guerra a Gaza. L’evento ha visto la partecipazione dei residenti, che si sono riuniti per pregare per la pace e auspicare che la città torni a essere meta di pellegrini e turisti. La cerimonia, simbolo di speranza e rinascita, rappresenta un momento di unità e di desiderio di normalità per una comunità colpita dai conflitti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

