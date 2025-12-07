Si riaccende l’albero di Natale a Betlemme | non succedeva dal 2022
Betlemme ha acceso il suo albero di Natale in Piazza della Natività per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza. L'evento ha visto la partecipazione dei residenti, che si sono riuniti per pregare per la pace e auspicare che la città torni a essere meta di pellegrini e turisti. La cerimonia, simbolo di speranza e rinascita, rappresenta un momento di unità e di desiderio di normalità per una comunità colpita dai conflitti.
Dopo due anni (per la guerra a #Gaza), #Betlemme riaccende l’albero di Natale. Grande festa in piazza, ieri sera, di fronte alla chiesa della Natività. All’evento hanno partecipato anche i Comuni italiani di Assisi, Verona, Vicenza e Chivasso. #Natale Vai su X
Nicola Salerno. Mariah Carey · All I Want For Christmas Is You (Magical Christmas Mix). Cari Amici, aspettando l'Immacolata c'è chi fa l'albero, chi mette le luci, chi fa il presepe e si riaccende la speranza. Gli usi e tradizioni si tramandano e rispettano! Ben - facebook.com Vai su Facebook
Betlemme riaccende il suo Natale: niente fuochi, migliaia in piazza e un messaggio che parla al mondo - Dopo due anni di buio, l’albero di Piazza della Mangiatoia torna ad accendersi sotto una tregua fragile: tra silenzi simbolici, turismo in ripresa e la scelta del sindaco Maher Canawati di illuminare ... Da giornalelavoce.it
Verona accende le luci del Natale insieme con la città di Betlemme - La Stella di Natale in piazza Bra si accende: Verona illumina le feste in contemporanea con la città di Betlemme. Come scrive veronaoggi.it
Agsm Aim accende le luci dell’albero di Natale di Betlemme - Il Gruppo Agsm Aim accende le luci dell'albero di Natale di Betlemme e le decorazioni natalizie in Manger Square. veronaoggi.it scrive