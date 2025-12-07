Si fa presto a creator Come ci spiegano Fjona Cakalli e Matteo Rainisio

Wired.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nona puntata di Grande Giove, Fjona Cakalli e Matteo Rainisio raccontano cosa significa essere tech creator oggi e influenzare scelte importanti degli spettatori, dalle auto ai viaggi della vita. Un ritratto autentico di chi crea contenuti. 🔗 Leggi su Wired.it

si fa presto a creator come ci spiegano fjona cakalli e matteo rainisio

© Wired.it - Si fa presto a creator. Come ci spiegano Fjona Cakalli e Matteo Rainisio

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Fa Presto Creator Spiegano