Si è spento l'influencer di fitness Alessandro Antonicelli | PettorAle ha lottato per 2 anni contro il cancro

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Antonicelli, 26 anni, si è spento dopo 2 anni di lotta contro un osteosarcoma condroblastico, una rara forma di tumore alle ossa. Il 26enne, noto online come PettorAle, raccontava la sua attività sportiva nonostante il cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

