Si chiude l’edizione 2025 di #NonCiFermaNessuno | all’Unicas una giornata tra emozioni coraggio e storie di rinascita
Si è conclusa all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale l’edizione 2025 di #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale motivazionale ideata da Luca Abete, giunta all’undicesimo anno di attività. Un tour che, anche quest’anno, ha percorso le università italiane per affrontare la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondisci con queste news
La VII edizione della rassegna nazionale Venerdì a Teatro si chiude con un successo fragoroso. L'Auditorium San Magno ha fatto registrare il tutto esaurito per “Miseria e Nobiltà”…? Guarda il video - facebook.com Vai su Facebook
Si chiude domani, sabato 6 dicembre, un'altra edizione di successo per #AvantiUnAltro: il game-show condotto da #PaoloBonolis ogni giorno leader del preserale sul target commerciale con una media del 24% di share quimediaset.it/comunicati/si-… Vai su X
Chiude Ecomondo 2025, +7% di presenze totali - Ecomondo 2025, evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per la green, blue and circular economy, organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg), chiude oggi alla ... Segnala adnkronos.com
"Orientamenti" chiude, 137 mila presenze all'edizione 2025 - L'evento che da 30 anni è il punto di riferimento di famiglie e studenti che vanno alla ricerca del proprio percorso ... Si legge su rainews.it
Acea chiude i nove mesi 2025 con l’utile a 415 milioni (+46%) e alza la guidance sull’ebitda - Acea archivia i primi nove mesi dell’anno con un utile netto consolidato di 415,2 milioni, in aumento del 46%. milanofinanza.it scrive