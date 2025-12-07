Si chiamava Gabriella Armari la nonna uccisa a martellate dal nipote l'arma abbandonata in un campo

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriella Armari è l'80enne uccisa a martellate dal nipote Lorenzo Vitali. Il 30enne arrestato ha mostrato l'arma del delitto di cui si era disfatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

