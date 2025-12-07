Si chiamava Gabriella Armari la nonna uccisa a martellate dal nipote l'arma abbandonata in un campo

Gabriella Armari è l'80enne uccisa a martellate dal nipote Lorenzo Vitali. Il 30enne arrestato ha mostrato l'arma del delitto di cui si era disfatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Si chiama Gabriella Perino la compagna di Gerry Scotti, storico conduttore de La Ruota della Fortuna. Legata stabilmente al presentatore dal 2011, ecco chi è e che lavoro fa - facebook.com Vai su Facebook

Si chiamava Gabriella Armari la nonna uccisa a martellate dal nipote, l’arma abbandonata in un campo - Gabriella Armari è l’80enne uccisa a martellate dal nipote Lorenzo Vitali. Da fanpage.it

Uccide la nonna a martellate e confessa: "Non sopportavo più di essere deriso dai miei familiari" - Dopo l'interrogatorio con la polizia, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, ora è in carcere. Si legge su today.it

Lorenzo Vitali, la nonna uccisa a martellate e il compagno della madre ferito: «È corso al bar con un buco alla tempia». Le testimonianze - 30 del mattino quando in un palazzo di via Giuseppe Molteni, ad Acilia (estrema periferia di Roma), il ... Come scrive leggo.it