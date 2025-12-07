Era tornato per una cena insieme all’ex compagna e per stare un po’ con il bimbo piccolo avuto dalla loro relazione, ma l’incontro si è trasformato in un sequestro di persone, con l’intervento dei carabinieri a liberare donna e bimbo terrorizzati. L’episodio si è verificato qualche giorno fa a Cesano Maderno e ha avuto per protagonista un 38enne sudamericano, già sotto processo per maltrattamenti e violenza sessuale. Alla fine della cena, R.G.Y, residente a Corsico, ha perso il controllo e si è chiuso a chiave in camera da letto minacciand l’ex compagna e il bambino. Si sono vissuti momenti di grande tensione, con l’ipotesi anche di fare intervenire le squadre speciali dei carabinieri per risolvere una situazione che rischiava di degenerare, ma poi la capacità di mediazione dei militari delle prime pattuglie intervenute, ha avuto la meglio e l’uomo è stato immobilizzato e tratto in arresto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Si barrica in casa con la ex e il figlio. L'allarme della donna, lui in cella