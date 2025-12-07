Si alza il sipario alla Scala Polemiche per l' assenza del Governo Fontana | Ce ne faremo
AGI - Sulle note dell'inno di Mameli, come di consueto, si è aperta la stagione del Teatro alla Scala di Milano. In un teatro sold out, affollato da attori e personaggi della cultura, va in scena l'opera Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?, diretta da Riccardo Chailly al suo ultimo 7 dicembre come direttore musicale, per la regia di Vasily Barkhatov, proposto nell'anno del cinquantesimo anniversario della morte del compositore. Nel palco Reale ci sono la senatrice a vita Liliana Segre, storica habituèe del Piermarini (siede al posto riservato al presidente della Repubblica, stavolta assente), il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il sindaco e presidente della Fondazione Scala Giuseppe Sala, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, la sottosegretaria di Stato Usa Sara Rogers, il presidente della Regione Attilio Fontana e il prefetto Claudio Sgaraglia. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Teatro LaBolla alza il sipario: 15 spettacoli, via agli abbonamenti
Competizione in acqua ed eventi a terra: si alza il sipario sulla Regata del Conero 2025
Il Teatro Serra alza il sipario su Fuoriclassici 2025/26
WEBUILD: IN PIAZZA VENEZIA SI ALZA IL SIPARIO SULLA TERZA OPERA DI ‘MURALES’, OMAGGIO AGLI "EROI NASCOSTI" DEL LAVORO - facebook.com Vai su Facebook
Si alza il sipario alla Scala. Polemiche per l'assenza del Governo, Fontana: "Ce ne faremo" - Sulle note dell'inno di Mameli, come di consueto, si è aperta la stagione del Teatro alla Scala di Milano. Secondo msn.com
Auto: la 63ª Alghero Scala Piccada alza il sipario - E' stata presentata la 63^ Alghero Scala Piccada, la finale Nazionale di Campionato Italiano Velocità Montagna, che tra i 123 iscritti annovera i pretendenti al titolo in arrivo dalla zona nord e sud ... Segnala ansa.it