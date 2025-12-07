Si alza il sipario alla Scala Polemiche per l' assenza del Governo Fontana | Ce ne faremo

AGI - Sulle note dell'inno di Mameli, come di consueto, si è aperta la stagione del Teatro alla Scala di Milano. In un teatro sold out, affollato da attori e personaggi della cultura, va in scena l'opera Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?, diretta da Riccardo Chailly al suo ultimo 7 dicembre come direttore musicale, per la regia di Vasily Barkhatov, proposto nell'anno del cinquantesimo anniversario della morte del compositore. Nel palco Reale ci sono la senatrice a vita Liliana Segre, storica habituèe del Piermarini (siede al posto riservato al presidente della Repubblica, stavolta assente), il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il sindaco e presidente della Fondazione Scala Giuseppe Sala, il ministro della Cultura Alessandro Giuli, la sottosegretaria di Stato Usa Sara Rogers, il presidente della Regione Attilio Fontana e il prefetto Claudio Sgaraglia. 🔗 Leggi su Agi.it

