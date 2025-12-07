Shopping al mercato per le feste partono le aperture straordinarie | oggi bancarelle a Santo Spirito
Prende avvio oggi, con l'appuntamento a Santo Spirito, il calendario delle aperture straordinarie dei mercati cittadini in vista delle festività natalizie. Per tutto il mese di dicembre, e fino all'Epifania, le bancarelle dei mercati settimanali saranno presenti anche di domenica e in alcune. 🔗 Leggi su Baritoday.it
