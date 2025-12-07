Shopping al mercato per le feste partono le aperture straordinarie | oggi bancarelle a Santo Spirito

Baritoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende avvio oggi, con l'appuntamento a Santo Spirito, il calendario delle aperture straordinarie dei mercati cittadini in vista delle festività natalizie. Per tutto il mese di dicembre, e fino all'Epifania, le bancarelle dei mercati settimanali saranno presenti anche di domenica e in alcune. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Mercato Riviera delle Palme torna a Cogoleto per una giornata di shopping a cielo aperto

A Chieti torna il mercato d'autunno: shopping domenica lungo corso Marrucino

Shopping, luci e prodotti tipici. Il mercato di Natale in centro

shopping mercato feste partonoShopping al mercato per le feste, partono le aperture straordinarie: oggi bancarelle a Santo Spirito - Ad aprire il calendario è il mercato di via Udine, domani appuntamento in via Portoghese. Da baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Shopping Mercato Feste Partono