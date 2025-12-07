Sfregio ai carabinieri | il caso-Ramy deflagra per un manifesto
Alla vigilia della consegna degli Ambrogini d’Oro, l’attivista e artista Cristina Donati Meyer ha affisso un’opera in ricordo di Ramy e contro l'assegnazione dell’Ambrogino d’Oro che questa mattina sarà conferito al nucleo radiomobile dei carabinieri, di cui fanno parte i militari coinvolti nell’inseguimento durante il quale perse la vita il giovane. Il poster, che raffigura Ramy, che fa il segno di vittoria con le dita, è stato collocato sulla serranda di un’edicola nei pressi del Teatro dal Verme, in largo Maria Callas, luogo in cui domani si terrà la cerimonia ufficiale. L’immagine ritrae il ragazzo morto la notte del 24 novembre 2024 mentre, a bordo del suo scooter, fuggiva da un inseguimento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
