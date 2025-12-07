Sfortuna Louvre la biblioteca si allaga e 400 libri di egittologia vengono danneggiati | Colpa di una manopola

Today.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il museo del Louvre i problemi non sono finiti. Dopo il furto "spettacolare" ora una perdita d'acqua ha danneggiato diverse centinaia di libri nella biblioteca delle antichità egizie. La notizia, riportata da La Tribune de l'Art, è stata confermata dal museo parigino alla Afp. Tra 300 e 400. 🔗 Leggi su Today.it

sfortuna louvre biblioteca allagaParigi, allagata la sala Antichità egiziane del Louvre: centinaia di libri danneggiati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Parigi, allagata la sala Antichità egiziane del Louvre: centinaia di libri danneggiati ... Lo riporta msn.com

