Sfida equilibrata L’Elpidiense Cascinare avanti con Cannoni Il Camerino acciuffa gli avversari con Iori
ELPIDIENSE CASCINARE 1 CAMERINO 1 ELPIDIENSE CASCINARE: Doello, Foresi (12’st Murati), Berrettoni, Lattanzi (12’st Tempestilli), Marozzi, Cannoni, Cingolani, Repupilli, Antolini, Doci, D’Angelo (12’st Capasso). All. Gentin. CAMERINO: Spitoni (42’st Petrelli), Barilaro, Corazzi, Scotini (32’st Frinconi), Di Luca (32’st Jachetta), Ferretti, Cicci, Recchioni, Iori, Martellucci (32’st Maccioni), Staffolani (32’st Marchionni). All. Giacometti. Arbitro: Recchia di Ascoli. Reti: 10’st Cannoni, 42’st Iori. Finisce in parità (1-1) una sfida equilibrata. In avvio gli ospiti partono forte: al 5’ Iori calcia al volo ed impegna Doello che devia sopra la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Doveva essere una sfida equilibrata, tra il miglior attacco e la miglior difesa. La possibilità del Como per fare un ulteriore step e invece lo è stata per l’Inter di dimostrare che sono ancora bestiali. 4-0 in 90 minuti con giocatori mandati in porta con pochi passag - facebook.com Vai su Facebook
Marcialla - San Vincenzo. Sfida tosta ed equilibrata - Le due compagini, separate da soli tre punti, si incontreranno domani alle 15. Segnala lanazione.it