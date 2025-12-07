Sette minuti per chiudere i conti E la Nuova Real Metauro va
NUOVA REAL METAURO 2 CASTELFRETTESE 0 NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Esposto, Furiassi, Grossi, Nodari, Pedini, Traini (40’st Giuliani), Biagioni, Boiani (1’st Grussu), Bracci, Agostini (44’st Codignola). All. Ferri. CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Cerasa, Alessandroni, Rinaldi (15’st Rango), Mazzieri, Lucchetti (10’st Mzzarini), Lazzarini (34’st Polenta), Brunori (20’st Brunetti), Serrani, Parasecoli, Zannini (40’st Sordoni). All. Bugari. Arbitro: Pucci di Pesaro. Reti: 35’pt (rig.) Bracci, 42’pt Pedini. Ritorna al successo la Nuova Real Metauro superando la Castelfrettese con due reti nel primo tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
