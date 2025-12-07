Serie D Varesina-Milan Futuro termina 1-2 | vittoria di carattere per i ragazzi di Oddo Il commento

Pianetamilan.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 14:30 si è giocata Varesina-Milan Futuro, sfida valida per la 15^ giornata della Serie D 202526. Ecco il racconto della partita!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serie d varesina milan futuro termina 1 2 vittoria di carattere per i ragazzi di oddo il commento

© Pianetamilan.it - Serie D, Varesina-Milan Futuro termina 1-2: vittoria di carattere per i ragazzi di Oddo. Il commento

Leggi anche questi approfondimenti

Varesina-Milan Futuro di Serie D in diretta | LIVE NEWS

Varesina-Milan Futuro 0-0 di Serie D in diretta: comincia la sfida | LIVE NEWS

serie d varesina milanVaresina-Milan Futuro 1-2: diretta live e risultato finale | Serie D - Milan Futuro di Domenica 7 Dicembre 2025: formazioni e tabellino. Segnala calciomagazine.net

serie d varesina milanSerie D, Varesina-Milan Futuro: le formazioni ufficiali - Queste le formazioni ufficiali di Varesina e Milan Futuro, gara valida per il campionato di Serie D (Girone B):  VARESINA: Lorenzi, Miconi, Vaz, Cavalli, Larhrib, Costantino, Guri, ... Si legge su milannews.it

serie d varesina milanVaresina-Milan Futuro (0-0): si comincia! - Maglia bianca da trasferta per il Milan Futuro, Vareisina con ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Serie D Varesina Milan