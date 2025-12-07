Serie D la Pro Sesto cade al Breda | i biancocelesti sconfitti 0-2 dal Piacenza perdono la testa della classifica del girone D
Il successo consente al Piacenza di salire a 29 punti e agganciare proprio la Pro Sesto. In testa sale il Lentigione con 32 punti, seguito dal Desenzano a quota 31 e dalla Pistoiese a 30, tutte vittoriose di giornata Il Piacenza fa suo il big match della quindicesima giornata del girone D di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Pro Sesto-Piacenza: diretta live e risultato in tempo reale - Piacenza di domenica 7 dicembre 2025: formazioni e tabellino. Secondo calciomagazine.net
Il Piace centra la terza vittoria di fila: D’Agostino e Mustacchio stendono la Pro Sesto - 2 (27' D'Agostino, 80' Mustacchio) Prova di forza e maturità del Piacenza, che con un gol per tempo sbanca ... Da piacenzasera.it
LIVE Pro Sesto-Piacenza: fischio d'inizio alle 14.30. La probabile formazione dei biancorossi - Domenica da bollino nero per il Piacenza che sarà impegnato oggi in trasferta (fischio d’inizio alle 14. Secondo sportpiacenza.it