Serie C | la dodicesima giornata L’Endiasfalti cade dopo due supplementari

Romolini 87 Endiasfalti 84 REMOLINI: Radchenko 17, De Angelis, Menichetti 2, Hassan 15, Basani 26, Della Mora 10, Terrosi 17, Casini, Zacchigna. All. Bini. ENDIASFALTI AGLIANA: Mucci 12, Bacci 2, Nesi 10, Lucchesi 2, Manetti, Giannini 20, Rossi 23, Zaccariello 13, Bonistalli 2, Benvenuti. All. Gambassi. Arbitri: Barbanti e Natale. Parziali: 8-13, 21-34, 49-46, 64-64, 77–77. L’Endiasfalti cade a dopo due overtime. La squadra guidata da Giulio Gambassi viene così raggiunta da Sansepolcro a quota 14 nella classifica del campionato di Serie C. Partenza contratta da ambo le parti, con un primo quarto decisamente non spettacolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C: la dodicesima giornata. L’Endiasfalti cade dopo due supplementari

