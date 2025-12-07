Serie B | la squadra capitolina già priva di Fallucca e Graziano ha chiesto e ottenuto il rinvio a Ferrara Giocatore ferito finisce in ospedale Salta il match tra Adamant e Luiss

Non si gioca la sfida del quindicesimo turno di Serie B Nazionale tra Adamant Ferrara e Luiss Roma, inizialmente in programma alle 18 di oggi. Il rinvio è stato chiesto dai capitolini dopo che nell’allenamento di venerdì, antecedente alla partenza per il capoluogo estense, l’atleta Charles Atamah – componente del roster della squadra di coach Alex Righetti – è caduto malamente sul parquet provocandosi una ferita che ha comportato la fuoriuscita di sangue dalla testa e perdendo momentaneamente conoscenza. Trasportato dall’ambulanza, è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma; l’ecografia e la tac hanno dato un primo esito fortunatamente negativo e, nei prossimi giorni, i monitoraggi effettuati dall’equipe medica che sta seguendo il ragazzo all’interno della struttura potranno dare un quadro più completo della sua situazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

