Serie B I gialli verso il lunch match col Catanzaro Massolin il più atteso può rilanciare l’attacco

Se Modena e Catanzaro rispetteranno le filosofie di gioco adottate, le probabilità di assistere ad un pranzo con spettacolo appaiono decisamente alto (attesi peraltro oltre 10mila spettatori al Braglia). Pur nel suo momento di poca lucidità in fase realizzativa, i canarini hanno a referto 21 reti segnate e i calabresi 19, statistica quest’ultima cresciuta grazie alle 6 marcature tra Pescara ed Entella. Ma, come da almeno due anni a questa parte, il dna della squadra attualmente allenata da Alberto Aquilani è sempre stato improntato sulla capacità di offrire spunti e giocate lì davanti, grazie anche alla qualità dei giocatori passati dalle parti del ’Ceravolo’ sotto la guida, in particolare, di Vivarini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B. I gialli verso il lunch match col Catanzaro. Massolin il più atteso, può rilanciare l’attacco

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gialli, tutti libri e le serie di Maurizio De Giovanni un viaggio noir (con al centro Napoli) lo speciale su @illibraio illibraio.it/news/narrativa… @feltrinellied @Einaudieditore @RizzoliLibri @Mondadori #libri #noir #gialli Vai su X

Avanti Gialli Modena. . Postpartita di Frosinone - Modena, 12esima giornata di Serie B - facebook.com Vai su Facebook

Serie B. I gialli verso il lunch match col Catanzaro. Massolin il più atteso, può rilanciare l’attacco - Se Modena e Catanzaro rispetteranno le filosofie di gioco adottate, le probabilità di assistere ad un pranzo con spettacolo appaiono decisamente alto (attesi peraltro oltre 10mila spettatori al Bragli ... Come scrive sport.quotidiano.net

Serie B, Candellone risponde a Birindelli: 1-1, con giallo, fra Monza e Juve Stabia al 45' - Nel primo dei due posticipi di Serie B Monza e Juve Stabia si 'accontentano' di un 1- Riporta tuttomercatoweb.com

Serie B: 7 partite Coppa Italia: 1 partite - Carrarese: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Riporta sport.virgilio.it

Verso Carrarese-Avellino, Biancolino: «Pronti e forti delle nostre certezze» - Affrontiamo una squadra di categoria, che nella scorsa stagione ha conquistato la salvezza grazie alle gare in casa. Da ilmattino.it

Serie B, disastro Huard: entra e prende due gialli in pochi secondi, Brescia k.o. a Parma - Matthieu Huard era la mossa di Rolando Maran per provare a uscire dallo stadio della capolista con un punto: il Brescia era sull'1- Si legge su calciomercato.com

Serie B, cade il Modena nel derby: ne approfittano in tre. Palermo travolto in casa - Anche la Serie B gioca il suo turno infrasettimanale, valido per la 10ª giornata di campionato. Riporta corrieredellosport.it