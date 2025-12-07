Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 15a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball

Palermo a Empoli per sfatare un tabù Nei due anticipi di domenica i rosanero cercano la prima vittoria al Castellani, mentre Samp e Carrarese si giocano il riscatto Questi sono solo alcuni temi che introducono la 15a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel La Serie BKT rafforza la propria presenza digitale attraverso OneFootball TV, che ripropone lo sconto sull'abbonamento. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

serie b 2025 26 diretta lab channel 15a giornata palinsesto e telecronisti prime video onefootball

© Digital-news.it - Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 15a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

