Serie B 2025 26 - Diretta DAZN 15a Giornata | Palinsesto e Telecronisti
Il sipario sulla 15ª giornata di Serie BKT calerà lunedì 8 dicembre allo Stadio Comunale di Chiavari, palcoscenico del sentito derby ligure tra Entella e Spezia. Il fischio d’inizio è fissato per le 19:30 e la sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione. L’Entella di Andrea Ch. su Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
