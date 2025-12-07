Serie A seconda sconfitta per la Roma | cade contro il Cagliari
Seconda sconfitta di fila in campionato per la Roma, che cade 1-0 all'Unipol Domus contro il Cagliari nel match valido per la 14a giornata di Serie A. Decisivo il diagonale vincente di Gaetano al 37' del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I giallorossi hanno giocato in dieci dal 7' della ripresa per l'espulsione di Celik. La squadra di Gasperini resta ferma a 27 punti, al quarto posto, mentre i sardi tornano a vincere dopo oltre due mesi e avanzano a quota 14, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Calcio femminile, Roma vittoriosa e alla Final Four della Serie A Women’s Cup. Juventus miglior seconda
High Potential, su Disney+ la seconda stagione della serie con Kaitlin Olson: trailer e quando esce
La serie Google Pixel 10 si aggiorna per la seconda volta a settembre
Le serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset - facebook.com Vai su Facebook
Roma, che batosta: sconfitta pesante a Cagliari per Gasperini - 0 dai sardi, Celik espulso nel secondo tempo della partita all'Unipol Domus ... Segnala sportal.it
La Roma cade a Cagliari: Celik espulso, decide un gol di Gaetano - All'Unipol Domus la gara valida per la quattordicesima giornata di campionato tra gli uomini di Pisacane e Gasperini: aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it
Serie A: Cagliari\Roma(0-0) 1-0. Gaetano consegna la seconda sconfitta di fila a Gasperini - Alla Unipol Domus Arena di Cagliari è andata in scena la gara valevole per la 14esima giornata di Serie A tra Cagliari e Roma. Riporta ilnapolionline.com