Serie A notizie terribili da Firenze minacce ai giocatori e alle famiglie | il club prende posizione

Inter News 24 Serie A, ore di grande tensione dopo la sconfitta con il Sassuolo: alcuni calciatori viola sono stati colpiti da gravi minacce personali. Nelle scorse ore si è consumato un episodio gravissimo che ha scosso l’ambiente della Fiorentina. Alcuni giocatori viola, secondo quanto emerso, hanno ricevuto minacce dirette, rivolte non solo a loro ma anche ai rispettivi familiari, nelle ore successive alla sconfitta maturata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Un fatto che ha immediatamente attivato le reazioni della società e delle istituzioni. Il club toscano ha diffuso un comunicato ufficiale per condannare con fermezza quanto accaduto, mostrando piena vicinanza ai propri tesserati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serie A, notizie terribili da Firenze, minacce ai giocatori e alle famiglie: il club prende posizione

