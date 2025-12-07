Serie A nessuno come l’Inter nelle prime 14 giornate di Serie A! Il dato sulla squadra di Chivu

Internews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Serie A, la squadra di Cristian Chivu non conosce mezze misure, il dato che alimenta il primato e l’identità aggressiva. C’è un numero che racconta meglio di tanti altri la stagione dell’Inter di Cristian Chivu, allenatore romeno che ha impresso una mentalità chiara e riconoscibile alla squadra: zero pareggi nelle prime 14 giornate di Serie A. Un dato rarissimo, che rende i nerazzurri un caso unico nel panorama del campionato italiano e che sottolinea una volta di più l’indole senza compromessi del gruppo. Il bilancio parla chiaro: 10 vittorie e 4 sconfitte. Nessuna via di mezzo, nessun risultato di gestione, nessun punto raccolto “a metà”. 🔗 Leggi su Internews24.com

