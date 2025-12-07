Serie A il Napoli domina e batte la Juventus 2 a 1

NAPOLI, 7 dicembre 2025 – Il Napoli vince al Maradona contro la Juventus che scende al settimo posto con 23 punti dietro il Como. Continua la scia di vittoria della squadra di Conte che entra in campo determinata a portare a casa i tre punti e dominare in solitudine la vetta del campionato. Nelle ultime sei giornate di Serie A gli azzurri sono sempre stati vittoriosi, la squadra di Conte è imbattuta in casa da un anno. Bastano soli sette minuti di gioco per sbloccare la partita più sentita del campionato per il tifo azzurro. L’azione che porta al primo gol del Napoli parte dalla destra grazie a Neres che si lancia dalla metà campo in direzione dell’area avversaria, passa la palla ad Hojlund che con un tocco perfetto batte Di Gregorio. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Serie A, il Napoli domina e batte la Juventus 2 a 1

