Serie a 14ª giornata | programma partite in tv e dove seguirle prima di napoli juventus

14ª giornata di Serie A: analisi dei risultati e aspettative della giornata. La quattordicesima giornata del campionato di Serie A si apre dopo una prima parte che ha già influenzato la classifica e gli equilibri internazionali. La giornata si sviluppa su quattro diversi orari, culminando con l’atteso confronto tra Napoli e Juventus al Maradona, considerato il match più importante e potenzialmente determinante per il proseguo della stagione. Parallelamente, le altre partite assumono un ruolo chiave in relazione alle zone di classifica: salvezza, ambizioni europee o mantenimento della continuità di risultato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

