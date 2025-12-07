Serie A 14° turno | Napoli-Juventus 2-1

22.40 Napoli in vetta a +1 sull'Inter (in attesa del Milan) grazie al 2-1 sulla Juventus al 'Maradona'.Bianconeri settimi Avvio sprint del Napoli: McTominay di testa sfiora il palo, Hojlund fa centro in scivolata su cross di Neres (7'). Di Lorenzo fa volare Di Gregorio. Kelly sfiora il pareggio in sospetto fuorigioco (sarebbe intervenuto il Var). McTominay scheggia il palo. Ripresa. Hojlund impegna Di Gregorio.La Juve pareggia con Yildiz che scambia con McKennie e infila Milinkovic-Savic (59'). La decide Hojlund di testa (78'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

