Serie A 14° turno | Lazio-Bologna 1-1
20.03 Prima il tributo dell'Olimpico al grande ex Immobile (rimasto in panchina), poi divertente 1-1 tra Lazio e Bologna. Bel 1°tempo.Subito minaccioso Orsolini, Ravaglia dice no a Isaksen, Provedel di piede salva su Odgaard. Minuto 38: tiro Zaccagni,Ravaglia respinge, tap-in vincente Isaksen. Minuto 40:Provedel devia sul palo il destro di Zortea, Odgaard pareggia. Gila sulla linea evita l'1-2. Ripresa. Ravaglia in serata di grazia: parate importanti su Guendouzi, Cancellieri e Noslin.Lazio in 10 al 79':rosso a Gila,ma il Bologna non ne approfitta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
