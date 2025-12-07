Sergio Ramos Juve arriva la svolta necessaria per l’ex Real Madrid | lo spagnolo vuole tornare in Europa Ecco cos’è successo

Sergio Ramos Juve, l’ex Real è libero da Rayados Monterrey. La leggenda vuole tornare in Europa: occasione d’oro per i club in emergenza difensiva. Notizia clamorosa che scuote il calciomercato internazionale. Sergio Ramos ha annunciato la sua decisione di lasciare il Rayados Monterrey. Il difensore spagnolo, icona del calcio mondiale, è ora disponibile come free agent e potrà unire a un nuovo club a partire da gennaio. La vera notizia, rivelata dal giornalista Nicolò Schira, è che Ramos vorrebbe tornare a giocare in Europa. Nonostante le opzioni esotiche e i ricchi contratti offerti dai campionati meno competitivi, centrale ambisce a un’ultima sfida di alto livello nel Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sergio Ramos Juve, arriva la svolta necessaria per l’ex Real Madrid: lo spagnolo vuole tornare in Europa. Ecco cos’è successo

