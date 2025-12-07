Sergio Ramos Inter il difensore spagnolo è un obiettivo dei nerazzurri? L’indiscrezione dà una conferma

Sergio Ramos Inter, il difensore vuole tornare in Europa e i nerazzurri sono una possibilità. Le decisioni arriveranno solo a gennaio. Le ultime Il nome di Sergio Ramos torna prepotentemente al centro delle voci di mercato europee dopo l’addio del difensore spagnolo al Monterrey. L’ex capitano e leggenda del Real Madrid, svincolatosi ufficialmente dal club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sergio Ramos Inter, il difensore spagnolo è un obiettivo dei nerazzurri? L’indiscrezione dà una conferma

Leggi anche questi approfondimenti

Sergio Ramos tenta il ‘cucchiaio’ su rigore ma il portiere capisce tutto: una figuraccia senza precedenti

Sergio Ramos, che figuraccia! Prova il cucchiaio ma qualcosa va storto

Sergio Ramos prova il cucchiaio su rigore: fa una figuraccia e il Monterrey finisce per prenderne 6

Sergio Ramos sul mercato da svincolato: “Ho giocato la mia ultima partita in Messico” - facebook.com Vai su Facebook

Sergio Ramos un’occasione di mercato a gennaio a parametro zero: “Ho giocato l’ultima partita in Messico” Vai su X

In passato la Juventus aveva pensato a Sergio Ramos. Adesso il difensore avrebbe aperto alla possibilità di giocare in Italia - Fabrizio Romano, tramite il suo canale YouTube, ha parlato della possibilità che Sergio Ramos approdi nel campioamtl italiano. Riporta tuttojuve.com

Sergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. La rivelazione di Fabrizio Romano: ecco cosa può succedere! - Sergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. Si legge su calcionews24.com

Sergio Ramos all’Inter? Le ultime indiscrezioni e il retroscena che spiazza - Sergio Ramos non rinnoverà il suo contratto con il Monterrey: nel futuro dell'ex difensore del Real Madrid può esserci la Serie A. Come scrive spaziointer.it