Sequestrati 400 chili di materiale pirotecnici in un garage di Catania

Controlli anti botti del comando Provinciale Carabinieri di Catania che scovano un deposito e sequestrano 400 kg di materiale pirotecnico. Gli investigatori della Stazione Carabinieri di Catania Nesima hanno infatti condotto un'importante operazione che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di artifici e alla denuncia di un 28enne residente nel capoluogo etneo per detenzione e vendita.

